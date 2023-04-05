ظهرت بوجه متعب... نجمة "ذا فويس" تروي تفاصيل اختفاء شقيقها الصغير بظروف غامضة (صور)

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ونشرت دعاء مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، ظهرت فيه بالحجاب ومن دون مكياج، وأكدت خلاله أنه تم العثور على أخيها بعد إطلاقها نداء اختفائه، وكشفت أنها عاشت أصعب 24 ساعة في حياتها، وأنها لم تتمكن من النوم وهي تبحث عنه. بعد الضجة التي أثارتها على السوشيال ميديا ودعم النجوم لها، أكدت الفنانة المغربية دعاء اليحياوي أنه تمّ العثور على شقيقها البالغ من العمر 13 عاماً بعد ساعات من اختفائه وطلبها المساعدة من الجمهور لإيجاده.ونشرت دعاء مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، ظهرت فيه بالحجاب ومن دون مكياج، وأكدت خلاله أنه تم العثور على أخيها بعد إطلاقها نداء اختفائه، وكشفت أنها عاشت أصعب 24 ساعة في حياتها، وأنها لم تتمكن من النوم وهي تبحث عنه.





بدورها، تفاعلت النجمة دنيا بطمة بسرعة مع مناشدة دعاء ونشرت عبر صفحاتها على السوشيال ميديا نداء للمساعدة في إيجاد الطفل، ومن ثم عادت وأكدت أنه تمّ العثور عليه.



وكانت نجمة "ذا فويس" قد أثارت ضجة كبيرة بعد نشرها صورة لشقيقها وإرفاقها بتعليق كتبت فيه: "خرج أخي من المنزل على الساعة الخامسة بعد الزوال، ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى المنزل، من فضلكم من التقى به فليتصل بهذا الرقم". بدورها، تفاعلت النجمة دنيا بطمة بسرعة مع مناشدة دعاء ونشرت عبر صفحاتها على السوشيال ميديا نداء للمساعدة في إيجاد الطفل، ومن ثم عادت وأكدت أنه تمّ العثور عليه.وكانت نجمة "ذا فويس" قد أثارت ضجة كبيرة بعد نشرها صورة لشقيقها وإرفاقها بتعليق كتبت فيه: "خرج أخي من المنزل على الساعة الخامسة بعد الزوال، ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى المنزل، من فضلكم من التقى به فليتصل بهذا الرقم".

وأضافت في منشور آخر: "بليز الله يرحم أهلكم، أخي ضاع وخرج أمس الساعة 5 عصرا"، وطلبت ممن شاهده الاتصال بالرقم الذي وضعته على المنشور.





