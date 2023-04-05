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فنون ومشاهير

بعد الهجوم عليه.. الجمهور يدعم أحمد الفيشاوي في طقوسه الرمضانية

Lebanon 24
05-04-2023 | 14:00
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رغم الهجوم والانتقادات التي وجّهها الجمهور الى الفنان أحمد الفيشاوي في بداية شهر رمضان بعد ظهوره على سجادة الصلاة ممسكاً بسُبحة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والوشوم تغطي جسده ويضع أقراطاً في أذنيه، إلا أن الجمهور عدل عن رأيه في انتقاد الفيشاوي الصغير والهجوم عليه وغيّر مسار الحملة الى دعم، بعدما شاركهم صوراً أثناء تأديته فروض الصلاة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث يحرص على نشر صور يظهر فيها وهو يسبّح على سجادة الصلاة.
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وعلّق الجمهور على الصور التي نشرها الفيشاوي أخيراً عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، مُطالبين إياه بتقديم حلقات يتحدث فيها عن تجربته.
وفي جانب آخر، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه الجديد "رهبة"، في موسم عيد الفطر 2023، وهو بطولة: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، ومن إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام. (لها)  
المصدر: لها
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