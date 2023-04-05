وفاة ممثل بعد معركة طويلة مع المرض: رحل بسلام (صورة)

توفي أندريس غارسيا، الممثل الدومينيكي المكسيكي الشهير المعروف بأدواره المتعددة في المسلسلات التلفزيونية المكسيكية، خاصةً دوره في المسلسل الشهير "أنت أو لا أحد" عن عمر يناهز 81 عاماً بعد معركة طويلة مع المرض.

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أكدت الرابطة الوطنية المكسيكية للممثلين وفاة الممثل يوم الثلاثاء، كما أعلنت أرملته مارغريتا بورتيو وفاته بعد ظهر الثلاثاء، حيث قالت في رسالة خلال حساب غارسيا على إنستغرام: "أريد أن أبلغ الجمهور الذي دائماً ما كان يتابع ويحب زوجي وعائلتي وأصدقائي، وكذلك وسائل الإعلام، أن زوجي، أندريس غارسيا، حب حياتي، قد مات. تلقى أندريس عملية نقل دم يوم الأحد 2 نيسان في مستشفى سانتا لوسيا. في نفس يوم الأحد عدنا إلى المنزل لكن جسده الصغير كان بالفعل متعباً جداً. وقفت بجانبه أعتني به وأحبّه حتى أنفاسه الأخيرة. رحل بسلام وبطريقة أشكر الله عليها. غادر أندريس هذه الطائرة الأرضية في الساعة 15:07". (سيدتي)