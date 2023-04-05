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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة: لا ارتدي المايوه وضغط والدتي عليّ للزواج آذاني

Lebanon 24
05-04-2023 | 07:30
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أشارت الفنانة المصرية حنان مطاوع الى أنها مقتنعة أن الفن مرادف للنور والخير والنظافة، لكن لكل شخص يمتلك ضوابطه الشخصية إن كانت دينية أو أخلاقية أو اجتماعية.
 
 
وأوضحت خلال حلولها ضيفة في برنامج "القناع وأنا" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، أن كل شخص يمتلك رؤيته المتفردة التي لا يمكن أن يجبر الآخرين عليها، إذ يتوجب على الممثل فعل ما يقتنع به.
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وحول انتقادها للدور الذي أدته زميلتها الفنانة منى زكي في مسلسل "أصحاب ولا أعز"، وإشارتها إلى أنها لن توافق على تأديته، وفي حال قررت لعب الشخصية ستجلس مع المنتج لتعديل بعض الأمور؟ أجابت مطاوع أنها مقتنعة بكلامها، مشددة على أن الدنيا اختيارات، وهي لم تقيم منى زكي فهذا اختيارها وقناعتها الشخصية.

وحول ما إذا كانت ستؤدي دورا يتطلب منها ارتداء المايوه، أوضحت أنها في الحياة الاعتيادية لا ترتديه بل ترتدي البوركيني، فبلا شك سترفض مثل تلك المشاهد. 
 
 
وعن سبب رفضها تجميد بويضاتها رغم أنها نصحت الفتيات بالاستفادة من العلم في حال تأخرن بالزواج ورغبن بالإنجاب، أشارت إلى أنها لم تتأخر بالزواج، كما أنها شخصية ترضى بأقدار الله كثيرًا، وكانت مستمتعة بحياتها مع والديها ومهنتها وعلاقاتها مع صديقاتها، فلم تكن تفتقد شيئًا ولم يكن اهتمامها منصبًا على مسألة الإنجاب.

وأوضحت مطاوع أن ضغط والدتها عليها من أجل الزواج كان يؤذيها، إلَّا أن نظرة المجتمع لتأخرها بالزواج أكثر ألما وإزعاجًا، قائلة: "تعالوا حاسبوني على أفعالي مش أقدار مش بتاعتي عيب". (فوشيا)
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