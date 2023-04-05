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فنون ومشاهير

بعد غيابها عن الساحة الفنية.. ممثلة لبنانية تحضّر لعمل "خاص بها"

Lebanon 24
05-04-2023 | 23:00
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أشارت الممثلة باميلا الكيك إنها إنسانة مسالمة بطبعها، وتحاول دائما أخذ الأمور بإيجابية للمضي قدما وعيش الحياة بحلوها ومرّها، معتبرة أن صمتها وابتعادها عن المشاكل التي تحدث على الساحة الفنية "لعبة كونية"، وقالت: "مش غلط ننتظر الوقت المناسب لتظهر الأمور على حقيقتها".
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وحول محاولات البعض انتزاع بعض الفرص من أمامها، قالت: "كله بوقته حلو  يلي من نصيبي رح آخذه، ويلي من نصيب غيري رح ياخدوه. ما فينا نضل عالشاشات. في أنا وفي غيري. انتظروا سيأتي الوقت المناسب وهناك الكثير من المفاجآت"، مضيفة: "الله لا يضيع تعب حدا، وأنا بحب الجمهور يعجب بأعمالنا يلي عم نتعب عليها. وصمتي وانضباطي ردا عليهم".

ورأت ألا وجود لممثل رقم واحد، وعلقت: "كلنا حلوين إذا أنت بدك تظهري ضوك وقادرة تكوني مسؤولة بتلمعي إذ لا ضوّك بيطفي".

وتطرقت إلى الإصابة التي تعرضت لها وأدت إلى كسر في قدمها، معتبرة أن ما حدث كان "الأجمل"، واصفة إياه بالتحدي الذي كشف لها الكثير من الأمور، مما ساعدها على مضاعفة إيمانها واكتشاف خبايا نفسها، لتأكيد أن كل ما حدث معها كان لصالحها.

هذا وكشفت الكيك أنها منهمكة هذه الأيام بكتابة السيناريو الخاص بها، ما يحول دون متابعتها للأعمال المشاركة في السباق الرمضاني 2023 وعلقت: "منتظرة عملي ينضج لأنه مسؤولية كبيرة".
المصدر: فوشيا
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