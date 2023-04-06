بطل "النار بالنار" يكشف أسراراً عن طفولته

كشف الفنان السوري عابد فهد أنه أصيب في طفولته بمرض الربو "التهاب قصبات حاد"، واضطرت عائلته للانتقال إلى مكان جاف بعيداً عن الرطوبة، فتوجهوا إلى دمشق العاصمة للعلاج من الربو.

وأضاف فهد أنهم مع مرور الوقت اعتادوا الحياة في المدينة، بمساعدة أقربائه الذين يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووجه شكر للأستاذ "سعيد العبدالله"؛ لأن من خلاله استطاع الدخول لعالم الفن.

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ووصف خلال استضافته في برنامج "مع بوشعيل"، الفنان الراحل خالد تاجا بـ"انطون كوين العرب"، كما أشاد بالمخرج الراحل حاتم علي ووصفه بـ" كبير المخرجين"، وأنه صاحب مشروع هادف، وترك فراغا كبيرا لن يُنسى، وتلمذ على يده العديد من الطلاب ولكن لم يتقنوا الإخراج مثله، حيث توجد مشكلة بالمخرجين غير معروفة.

وأعرب عن حزنه الشديد لما مر به الفنان جورج وسوف ووصفه بأنه "رجل بمواقفه"، واستطاع النهوض من جديد بعد مرضه وله تاريخ عريق.





وأوضح أنه تشارك مع شقيقه المخرج عامر فهد في عملين "الساحر، وعندما تشيخ الذئاب"، مشيرا إلى أن "الساحر" توقف بسبب ظروف فيروس كورونا، أما "عندما تشيخ الذئاب" فقد استمر وكان له أثر على الجمهور.

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