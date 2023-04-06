عاصي الحلاني يشيد بمسلسل رمضاني

انضم الفنان عاصي الحلاني، لقائمة النجوم المشيدين بمسلسل "الزند" الذي يعرض ضمن دراما رمضان، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر برقاوي، وإنتاج شركة الصباح.



ونشر الحلاني عبر موقع "تويتر" صورة تجمعه بالفنان تيم حسن، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن إعجابه العميق بأداء الأخير، ووصفه "بالمبدع والمبتكر" نظرا لقدرته على الخروج عن المألوف، متمنيا التوفيق لفريق العمل بأكمله.

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وكتب الحلاني: "عاصي الزند مسلسل رائع، تيم حسن خلاق ومبدع لديه القدرة لإيجاد أفكار ابداعية جديدة خارجة عن المألوف، أفكارًا نادرة وفريدة من نوعها، عمل متكامل كل التوفيق لجميع فريق العمل وللأصدقاء ..آل الصباح".