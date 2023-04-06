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فنون ومشاهير

بعد معاناة مع مرض السرطان.. الموت يغيب الفنانة المصرية الشهيرة عن 47 عاماً

Lebanon 24
06-04-2023 | 23:43
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غيب الموت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في الساعات الأولى من صبا اليوم الجمعة، بعد صراع استمر طويلا مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 47 عاما.
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن رحيل شيرين الطحان، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
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وتواجدت شيرين داخل المستشفى ما يقرب من شهر كامل وسط تدهور لوظائف الجسم الحيوية، حتى الإعلان عن رحيلها في النهاية، وسط حزن كبير للمحيطين بها.
الراحلة كانت تخفي إصابتها بمرض السرطان عن جمهورها، لكن تم الكشف عن الأمر في النهاية.
 
السنوات الأخيرة لم تشهد مشاركة شيرين الطحان في الأعمال الفنية، حيث كان آخر ظهور لها قبل 6 سنوت حينما تواجدت في مسلسل "رمضان كريم" الذي عرض عام 2017.


وتوفيت شيرين الطحان بعد يوم واحد من إعلان نقابة الممثلين، عن تكفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمصاريف الخاصة بعلاجها، في ظل استنزاف رحلة علاجها الطويلة لموارد أسرتها المالية.
الراحلة بدأت مسيرتها كمذيعة في التلفزيون المصري، قبل أن تدخل إلى مجال التمثيل، لتشارك في أكثر من عمل سينمائي ودرامي، لكنها اختفت لسنوات طويلة، قبل أن يفاجأ الجمهور بنبأ مرضها ووصوله إلى مرحلة متأخرة. (العربية)
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