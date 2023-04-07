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فنون ومشاهير

ظهر بشكل مختلف.. محمد فؤاد يثير الجدل بسبب صوره الجديدة والجمهور: صغرت 20 سنة

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:00
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 أثارت صور الفنان المصري الشهير محمد فؤاد جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي لظهوره بشكل مختلف.
 
 
ونشر فؤاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورا من كواليس حلقة برنامج" العرافة" للإعلامية بسمة وهبة والتي يحل ضيفاً، وظهر من خلالها بنحافة غير معهودة، وملامح مختلفة، فقد رج البعض أن صور الفنان خضعت للبرنامج الشهير " فيس آب" الذي يجعل ظهور الشخص وكأنه في مرحلة عمرية صغيرة، وآخرون رجحوا أن سبب ظهور فؤاد بهذا الشكل هي عملية تكميم المعدة التي خضع لها خلال الفترة الماضية وتسببت في فقدان العديد من وزنه.
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وجاءت بعض التعليقات كالتالي: (انا مش مصدق بجد.. انت عملت مجهوووود جبار يا استاذ.. نفس الشكل بتاع البوم كبر الغرام.. بجد انت هتقلب الدنيا علي اللوك الجامد اوى ده)، (لوك جديد يا فؤش لايق حلو جدا عليك وصغرت ٢٠ سنه بالتوفيق ان شاء الله).
 
 
 
وعلق محمد فؤاد على الصور التي نشرها قائلا: "بسمه وهبه تنهار علي اغنيه طمني عليك.. انتظرو فؤاد غدا وبعد غد علي حلقتين نار من برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة علي قناه المحور و النهار". (سيدتي)
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