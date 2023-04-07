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فنون ومشاهير

بعد مشاركتها بـ "للموت 3".. يوسف الخال لشقيقته ورد: "أنت أسد الدراما اللبنانية"

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:00
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حققت الفنانة اللبنانية ورد الخال نجاحاً كبيراً في مسلسل "للموت 3" بعد غياب طويل عن الشاشة.
 
 
وسرقت ورد الخال بشخصية "كارما" قلوب المتابعين، حيث تفاعل العديد منهم مع "كارما" التي كانت قوية بشخصيتها وأدائها الإحترافي.
 
ومن الذين ابدوا إعجابهم بشخصيتها، شقيقها يوسف الخال الذي قام بمشاركة أبيات شعرية في تغريدة على "تويتر"، ووصفها بـ "أسد الدراما اللبنانية".
 
 
وقال يوسف الخال: "نَهَّامُ الغابةِ إن حَكَتْ.. تُلَوّنُ الحرفَ، إن بَكَتْ.. أَشواكَ السهولِ أرْهَبَتْ، والضِحك على الوجوهِ وَشَمَتْ، هي فوحُ الوردِ إن مَشَتْ..  وغير العلا مأوىً ما ارتضت".

وأضاف: "ورد.. أسد الدراما اللبنانية.. العربية، مبروك النجاح للجميع".
 
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بدورها، شاركت ورد الخال تغريدة شقيقها يوسف، وعلقت عليها قائلة: "خيّي يا خيّي، بعرف كلامك وشهادتك هيدي مش لأني اختك.. فلأ مش شهادة مجروحة.. شهادة بفتخر فيها ع قد افتخاري فيك، اني إخت فنان متلك". (et بالعربي)
 
 
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