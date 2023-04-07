بعد مشاركتها بـ "للموت 3".. يوسف الخال لشقيقته ورد: "أنت أسد الدراما اللبنانية"

حققت الفنانة اللبنانية ورد الخال نجاحاً كبيراً في مسلسل "للموت 3" بعد غياب طويل عن الشاشة.

وسرقت ورد الخال بشخصية "كارما" قلوب المتابعين، حيث تفاعل العديد منهم مع "كارما" التي كانت قوية بشخصيتها وأدائها الإحترافي.

ومن الذين ابدوا إعجابهم بشخصيتها، شقيقها يوسف الخال الذي قام بمشاركة أبيات شعرية في تغريدة على "تويتر"، ووصفها بـ "أسد الدراما اللبنانية".

وقال يوسف الخال: "نَهَّامُ الغابةِ إن حَكَتْ.. تُلَوّنُ الحرفَ، إن بَكَتْ.. أَشواكَ السهولِ أرْهَبَتْ، والضِحك على الوجوهِ وَشَمَتْ، هي فوحُ الوردِ إن مَشَتْ.. وغير العلا مأوىً ما ارتضت".



وأضاف: "ورد.. أسد الدراما اللبنانية.. العربية، مبروك النجاح للجميع".