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فنون ومشاهير

مُفاجأة يكشفها هشام حداد: حبيبة سعد لمجرد السابقة فنانة لبنانية معروفة.. من هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:16
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تم الكشف مؤخرا عن قصة حب الفنانة ميرفا القاضي والنجم المغربي، سعد لمجرد، وتصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تمّ تسليط الضوء عليه في برنامج "المزح نصو جد".

 

فقد استضاف الإعلامي هشام حداد القاضي، ووجه للأخيرة سؤالا حول حقيقة ارتباطها سابقا بالفنان المغربي، سعد لمجرد، ممّا جعلها في حالة إرتباك، حتى أنها لم تستطع نفي هذه المعلومة أو تأكيدها.

 

وتساءل حداد، عن رأي ميرفا ، فيما يخصّ تأييد حكم الإغتصاب الذي وجه للمجرد من قبل محكمة فرنسية، ما أدّى لسجنه، فكشفت أنها لا تستطيع التعليق، عما إذا كان حبيبها السابق أقدم بالفعل على هذا الجرم، كونه لم يغتصبها، كما قالت.

 

وأثارت هذه التصريحات، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة علاقة الحب السابقة التي جمعت ما بين لمجرد والقاضي.

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