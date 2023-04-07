عاصي الحلاني يكشف عن مفاجأة مع نجوى كرم.. وهذه أسوأ مرحلة مرت عليه في حياته

تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن طفولته والبدايات ومراحله في الخليج ولبنان أيضاً.

كما كشف عن أصعب وأسوأ مرحلة مرت عليه في حياته، وذلك خلال اطلالته في برنامج "مراحل" مع علي العلياني.

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وأشار الحلاني الى أنه مرّ بمرحلة سيئة وكان ذلك بين السنين 1975 وحتى 1990، وهي سنوات الحرب في لبنان، وقال عنها إنه أراد محوها من تاريخه لأنه لم يعش طفولته فيها، مضيفًا: "كل جيلي لم يعش الطفولة والحرية التي كنا نحلم فيها".

وخلال مداخلة هاتفية في البرنامج، كشفت نجوى كرم لأول مرة عن حفلتها مع الحلاني وذلك في مدينة العلا، وموعدها الشهر المقبل، قائلة إنها تحب أن يقترن اسمها باسم عاصي الحلاني بسبب حسن سيرته وحب الجمهور له، ليجيبها بأنها اسمها هو "عنوان للأصالة". (et بالعربي)