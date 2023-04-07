باسم ياخور يخنق ديمة قندلفت.. ما السبب؟ (صور)

يتصدّر مسلسل "العربجي" منذ إنطلاق حلقته الأولى مع بداية شهر رمضان المبارك، محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشهد المسلسل خلال الساعات الماضية تقدماً كبيراً في مجريات الأحداث. ولتشويق الجمهور أكثر، نشرت شركة "غولدن لاين" صورة من الحلقة المقبلة من مسلسل، تظهر قيام "عبدو العربجي" من أداء الفنان السوري باسم ياخور، بخنق "بدور" من تجسيد الفنانة السورية ديمة قندلفت.

وأثارت الصورة حيرة المتابعين حول مقتل "بدور" من عدمه، لا سيما أن المسلسل ما زال في منتصفه.





يُذكر أن ياخور سبق أن وصف شخصية "بدور" من بـ"مصنع الشرور"، مؤكداً أنه "سيعمل فيها العمايل".

و"العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة: باسم ياخور وديما قندلفت وسلوم حداد، إلى جانب الفنانين: ميلاد يوسف ونادين خوري وفارس ياغي وتسنيم باشا وطارق مرعشلي وشادي الصفدي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه وحلا رجب ومحمد قنوع وإيمان عبد العزيز وروبين عيسى وعبد الرحمن قويدر وأحمد رافع وعلي كريم ووائل زيدان وروعة ياسين وهدى الشعراوي ودلع نادر وجمال العلي ومروى بدران وتولين البكري ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي وسيزار القاضي... (لها)