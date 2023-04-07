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فنون ومشاهير
هل تكون رزان جمال نجمة الدراما الرمضانية في 2024؟
Lebanon 24
07-04-2023
|
14:00
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تتسارع الخطوات الخاصة بتوقيع الممثلين مع شركات إنتاج لجهة المشاركة في مسلسلات، ويبدو أن الممثلة رزان جمال بطلة مسلسل "الثمن" الذي يستكمل عرضه بعد شهر رمضان ستوقع عقدًا مع شركة الصباح، ويبدو أن العقد لن يكون حصرياً أو لسنوات ويشمل مسلسلات مخصصة لموسم الدراما الرمضانية، ويبدو أن جمال وافقت على شروط الشركة، وبالتالي أصبح التعاون بينهما قريباً جداً.
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وقالت معلومات أن الشركة أعجبت جداً بأداء جمال في مسلسل الثمن وقررت ضمها الى مجموع المتعاونين معها.
يأتي ذلك بعد معلومات غير مؤكدة عن انفصال نادين نسيب نجيم عن الشركة واتجاهها للإنتاج الخاص في المسلسلات التي تكون من بطولتها.
فهل تكون رزان جمال عوضاً عن نادين نجيم مع شركة جعلت منها نجمة الدارما المطلوبة لمدة تزيد عن عشر سنوات؟. (نواعم)
المصدر: نواعم
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