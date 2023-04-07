Advertisement

فنون ومشاهير

هل تكون رزان جمال نجمة الدراما الرمضانية في 2024‎‎؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1054958-638164666693513469.jpg
Doc-P-1054958-638164666693513469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتسارع الخطوات الخاصة بتوقيع الممثلين مع شركات إنتاج لجهة المشاركة في مسلسلات، ويبدو أن الممثلة رزان جمال بطلة مسلسل "الثمن" الذي يستكمل عرضه بعد شهر رمضان ستوقع عقدًا مع شركة  الصباح، ويبدو أن العقد لن يكون حصرياً أو لسنوات ويشمل مسلسلات مخصصة لموسم الدراما الرمضانية، ويبدو أن جمال وافقت على شروط الشركة، وبالتالي أصبح التعاون بينهما قريباً جداً. 
Advertisement

وقالت معلومات أن الشركة أعجبت جداً بأداء جمال في مسلسل الثمن وقررت ضمها الى مجموع المتعاونين معها.
 
يأتي ذلك بعد معلومات غير مؤكدة عن انفصال نادين نسيب نجيم عن الشركة واتجاهها للإنتاج الخاص في المسلسلات التي تكون من بطولتها.
 
 فهل تكون رزان جمال عوضاً عن نادين نجيم مع شركة جعلت منها نجمة الدارما المطلوبة لمدة تزيد عن عشر سنوات؟. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
09:39 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
05:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website