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فنون ومشاهير

كيف ردت ريهام عبد الغفور على من لقبها بنجمة دراما رمضان؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 16:00
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وصفت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، مسلسلات الـ15 حلقة بالموضة الجميلة، مؤكدة في حوارها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، أنها سعيدة بهذا النمط من المسلسلات التي تدور أحداثها في 15 حلقة، كونها لا تسبب الملل ولا التعب لا للفنان ولا للجمهور، معترفة بأن الجمهور لم يعد لديه صبر لمشاهدة أعمال تقدم في 30 حلقة.
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وعن دورها في مسلسل "رشيد"، الذي جمعها بالفنان محمد ممدوح، وانتهى عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الفضيل، قالت ريهام: "لما كلمتني شركة الإنتاج، وعرضت عليّ الدور، وعلمت أنني سأعمل مع محمد ممدوح فرحت بالطبع، فأنا من معجبات (تايسون) فنياً وإنسانياً، وكان نفسي أشتغل معاه والتجربة كلها جذبتني، ولما قرأت الدور أحببته جداً، وفكرت إنه بعد تقديم مسلسل (الأصلي)، عليّ تقديم دور مختلف شكلاً وموضوعاً، وهو أكثر ما أبحث عنه في أي دور".

 
وعن الكيمياء الفنية بينها وبين ممدوح، بينت ريهام: "التمثيل مع ممدوح ممتع جداً، وكان فيه مباراة جيدة بيننا، وأنا أحب إحساسه جداً في التمثيل، والمخرجة مي ممدوح أيضاً مخلصة جداً وفاهمة ما تريد من الممثل معها".
وأشارت ريهام إلى أنها سعيدة بالنجاحات التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية، وقالت إنها تحاول المحافظة على المكانة التي وصلت إليها بعد الأدوار المختلفة التي قدمتها مؤخراً، وذلك من خلال عدم قبول أي دور يُعرض عليها، وألا تتجه للطريق الأسهل.
وحول رأيها في من يصفها بنجمة مسلسلات شهر رمضان هذا العام، قالت إنها تشكر الجمهور الذي يقدر الأعمال الفنية التي تحترم ذائقته، وهو الشيء الذي تحرص عليه في اختياراتها الفنية. (زهرة الخليج) 

 
المصدر: زهرة
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