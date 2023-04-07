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فنون ومشاهير

نجوى كرم: سمّوها عظيمة وأنا بشوفها أعظم!

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:11
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غرّدت شمس الأغنيّة اللبنانيّة نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، وكتبت: "سمّوها عظيمة وأنا بشوفها أعظم، لأن المعلّم قال: لَيْسَ لأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَم مِنْ هذَا، أَنْ يَبْذُلْ أَحَدٌ نَفْسَهُ لأَجْلِ أَحِبَّائِهِ".
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وتابعت: "إنّنا نحزن لموته وفي اليوم الثالث نفرح لقيامته لأنّه افتدانا".
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