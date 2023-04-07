Advertisement

فنون ومشاهير

تدهور صحة مغنٍّ معتقل يواجه الإعدام

Lebanon 24
07-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1055142-638165077509625477.jpg
Doc-P-1055142-638165077509625477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت منظمة غير حكومية أنّ مغنّي الراب الإيراني، توماج صالحي، الذي اعتُقل في أواخر تشرين الأول الماضي بعدما أعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران ويواجه عقوبة الإعدام، يحتاج إلى علاج طبي عاجل.
Advertisement
وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران" الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، نقلاً عن مصادر مقرّبة من صالحي (33 عاماً) في إيران، أنّه "طلب علاجاً طبياً عاجلاً لا يمكن توفيره داخل السجن".
ويتّهم القضاء الإيراني مغنّي الراب الذي أيّد بقوة الاحتجاجات المناهضة للنظام من خلال الأغاني التي تركّز على القضايا الاجتماعية، بـ"الفساد في الأرض"، ما يجعله يواجه عقوبة الإعدام. وهو محتجز في الحبس الانفرادي في داستجيرد وسط البلاد، ولا يمكنه الحصول على دفاع عادل، حيث مُنع من تعيين محامٍ من اختياره كما لا يحقّ له إعداد دفاعه الخاص، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" هادي قائمي إنه "بحاجة ماسّة إلى ضغط دولي مكثّف ومنسّق لإطلاق سراحه، الأمر الذي يحتاج اليه العديد من المعتقلين والسجناء السياسيين الآخرين في إيران".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
09:39 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
05:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website