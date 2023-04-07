تدهور صحة مغنٍّ معتقل يواجه الإعدام

أعلنت منظمة غير حكومية أنّ مغنّي الراب الإيراني، توماج صالحي، الذي اعتُقل في أواخر تشرين الأول الماضي بعدما أعرب عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران ويواجه عقوبة الإعدام، يحتاج إلى علاج طبي عاجل.

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وأفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران" الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، نقلاً عن مصادر مقرّبة من صالحي (33 عاماً) في إيران، أنّه "طلب علاجاً طبياً عاجلاً لا يمكن توفيره داخل السجن".

ويتّهم القضاء الإيراني مغنّي الراب الذي أيّد بقوة الاحتجاجات المناهضة للنظام من خلال الأغاني التي تركّز على القضايا الاجتماعية، بـ"الفساد في الأرض"، ما يجعله يواجه عقوبة الإعدام. وهو محتجز في الحبس الانفرادي في داستجيرد وسط البلاد، ولا يمكنه الحصول على دفاع عادل، حيث مُنع من تعيين محامٍ من اختياره كما لا يحقّ له إعداد دفاعه الخاص، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" هادي قائمي إنه "بحاجة ماسّة إلى ضغط دولي مكثّف ومنسّق لإطلاق سراحه، الأمر الذي يحتاج اليه العديد من المعتقلين والسجناء السياسيين الآخرين في إيران".