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فنون ومشاهير

هل تقبّل عمرو دياب العزاء بوالد دينا الشربيني؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 02:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم عمرو دياب واقفاً يقبل العزاء، قيل إنه تم التقاطها من عزاء والد الفنانة دينا الشربيني الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

إلا أن الحقيقة أن الصورة تعود لشهر آب من العام 2019، عندما ذهب عمرو بصحبة دينا لتقديم الدعم والمساندة للمنتج الفني حمادة إسماعيل، بعد وفاة والده اللواء إسماعيل أمين، وللمصادفة أقيم العزاء في الحالتين بنفس القاعة.
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وحرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان، ولكنه لم يقدم العزاء رسمياً مساء أمس السبت.
 
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