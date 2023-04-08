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فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير يكشف عن تعرضه للخطف والتعذيب.. ويعلن خسارته 10 ملايين دولار!

Lebanon 24
08-04-2023 | 01:30
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كشف الفنان عاصي الحلاني للمرة الأولى عن حادثة غريبة ومخيفة حصلت معه، كما تحدث عن تعرضه للسرقة وخسارته ثروته الباهظة.

 

وخلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "مراحل" مع الاعلامي السعودي علي العلياني، تحدث عاصي عن أن ازمة المصارف في لبنان ادت الى خسارته امواله وثروته التي كان قد جمعها في السنوات الماضية وطيلة مسيرته الفنية، حيث قُدرت ثروته بـ 10 ملايين دولار اميركي.

 

من جهة أخرى، روى عاصي ما حصل معه ايام الحرب اللبنانية، كاشفا لاول مرة عن تعرضه للخطف لمدة يومين عندما كان في الـ16 من عمره، حيث تحدث عن تعرضه للتعنيف والضرب. وقال إنه كل نصف ساعة كان يدخل عليه أحد الاشخاص ويضربه ببندقيته على ظهره بينما يديه مكبلتين إلى الوراء.(الجديد)

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