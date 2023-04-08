شريهان لعبت دوراً كبيراً في حياة هذا الفنان بعد وفاة والده... هذا ما كشفه!

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كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، عن الدور الكبير الذي قامت به الفنانة شريهان في حياته، مؤكداً أنها التزمت بوصية والده المؤلف المعروف بهجت قمر، وقامت برعايته مادياً وفنياً، وتدخلت لإنقاذه من عدة أزمات من بينها مشكلة تسببت في حجزه بأحد الأقسام.وأضاف بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج "أنا والقناع"، المذاع على قناة الحياة: "شريهان كانت بتبعت تاخدني أجيب هدوم، وتبعت ناس يبيضوا الشقة وتبعت فلوس، ويكفي السؤال عليا والاهتمام".وتابع: "اتخانقت مرة مع زوجة خالي، وبيت في قسم الدقي، وأول حاجة عملتها إني كلمت صاحبي من الشباك، وقلتله كلم شريهان، وكانت أخت وسنداً لي، ومن أجدع وأوفى الناس، وأنا مسميها (شريهان جداً)، وعمري ما أنسى اللي عملته معايا".وأكد أيمن بهجت قمر أنه قرر العيش وحيداً عندما بلغ من العمر 16 عاماً، وقال: "كان قراراً صعباً، لأنني اضطريت أن أشتغل وأصرف على نفسي، وأصبحت أعمل إعلانات وأي شيء وأغاني هابطة".وأضاف أيمن بهجت قمر أنه شعر بأنه قزم أو عقلة الإصبع مرتين وسط العالم الكبير السريع، مرة في شارع التحرير، والمرة الثانية في كوبري عباس.وتابع: "شعرت حينها بأنني وحيد وضئيل، ولديّ عقدة فيما يتعلق بالوحدة تلازمني، الإحساس بالوحدة حتى وأنا في وسط عائلة وأولادي وأهلي، يتملكني شعور الوحدة طوال الوقت، وهذه مشكلة بداخلي".