Advertisement

فنون ومشاهير

شاروخان وسلمان خان في تعاون جديد بعد 28 عاماً

Lebanon 24
08-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1055271-638165524407024139.jpg
Doc-P-1055271-638165524407024139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستشهد سينما بوليوود مواجهة فنية شديدة بين اثنين من أكبر نجوم الهند؛ شاروخان وسلمان خان، حيث لم يجتمع الاثنان في بطولة عمل منذ 28 عاماً من تألقهما في فيلم واحد.

الممثلان المخضرمان، وكلاهما 57 عاماً، من المقرر أن يظهرا في فيلم تجسس ضخم، بعنوان Tiger Vs Pathaan، عام 2024، من إخراج سيدهارث أناند، الذي أخرج فيلم شاروخان الأخير Pathaan، والذي أصبح أعلى فيلم باللغة الهندية ربحاً على الإطلاق بعد إطلاقه في كانون الثاني.
Advertisement
التأكيد على العمل الجديد لشاروخان وسلمان خان

Tiger Vs Pathaan هو جزء من امتياز شركة الإنتاج YRF Spy Universe، والتي أنتجت Pathaan،Ek Tha Tiger (2012)، وTiger Zinda Hai (2017)، كلاهما لسلمان خان.

وقال مصدر في الصناعة تحدث إلى Deadline: "سيدهارث يجمع شاروخان وسلمان خان معاً في أول فيلم كامل لهما منذ فيلم Karan Arjun. كما سيحصل سيدارت على كل الدعم الذي يحتاجه لجعل Tiger Vs Pathaan أكبر فيلم أنتجته الهند على الإطلاق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
09:39 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
05:00 | 2023-04-08
04:16 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website