شاروخان وسلمان خان في تعاون جديد بعد 28 عاماً

Advertisement

ستشهد سينما بوليوود مواجهة فنية شديدة بين اثنين من أكبر نجوم الهند؛ شاروخان وسلمان خان، حيث لم يجتمع الاثنان في بطولة عمل منذ 28 عاماً من تألقهما في فيلم واحد.الممثلان المخضرمان، وكلاهما 57 عاماً، من المقرر أن يظهرا في فيلم تجسس ضخم، بعنوان Tiger Vs Pathaan، عام 2024، من إخراج سيدهارث أناند، الذي أخرج فيلم شاروخان الأخير Pathaan، والذي أصبح أعلى فيلم باللغة الهندية ربحاً على الإطلاق بعد إطلاقه في كانون الثاني.التأكيد على العمل الجديد لشاروخان وسلمان خانTiger Vs Pathaan هو جزء من امتياز شركة الإنتاج YRF Spy Universe، والتي أنتجت Pathaan،Ek Tha Tiger (2012)، وTiger Zinda Hai (2017)، كلاهما لسلمان خان.وقال مصدر في الصناعة تحدث إلى Deadline: "سيدهارث يجمع شاروخان وسلمان خان معاً في أول فيلم كامل لهما منذ فيلم Karan Arjun. كما سيحصل سيدارت على كل الدعم الذي يحتاجه لجعل Tiger Vs Pathaan أكبر فيلم أنتجته الهند على الإطلاق".