مبارك الهاجري يكشف أسرار اللقاء الأول مع أحلام في لبنان... ماذا قال؟

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حلّ بطل سباقات الرالي مبارك الهاجري ضيف برنامج ذات" من تقديم سامي الجابر، حيث كشف للمرّة الأولى تفاصيل لقائه الأول بزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، والجملة الأولى التي قالها لها: "تدرين أنتِ الله خالقك لي؟".وأضاف الرياضي القطري: "بدأت من بيروت، فأم فاهد فيها شيء لله، بارة بوالديها، ذات نية طيبة، لا تحب التصنع، وهي مدرسة، كما فيها كل مواصفات الخير"، مضيفاً: "أموت وأفديها بروحي".وتابع: "خلال بدايات أحلام، كانت تملك اللكنة الخليجية المحببة ولون أغانيها جميل، فصوتها نسائي دخل قلبي. وبعد أحد الراليات في لبنان، ذهبنا للعشاء مع المخرج اللبناني سيمون أسمر، ما تزامن مع حفل إماراتي لليونيسكو في المكان. وجاءت أحلام لتشارك في الحفل. قال أحد الموجودين نرحب ببطل السباقات الهاجري والفنانة أحلام. فتفاجأ ليراها تجلس في الطاولة المقابلة لهم". (لها)