حزن كبير... وفاة فنان مع عائلته في حادث سير مروّع

توفي الفنان السوري معد الحسان مع أفراد عائلته، إثر حادث سير أليم، على طريق كلّس جنوبي تركيا اليوم السبت.



ونعى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معد الحسان، الذي توفي مع زوجته وطفله، جراء حادث سير.

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ويعدّ الحسان أحد أشهر الفنانين في مناطق شمال شرقي سوريا، ويغني الألوان الفلكلورية والعراقية بشكل خاص. (تركيا عاجل) ونعى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معد الحسان، الذي توفي مع زوجته وطفله، جراء حادث سير.ويعدّ الحسان أحد أشهر الفنانين في مناطق شمال شرقي سوريا، ويغني الألوان الفلكلورية والعراقية بشكل خاص. (تركيا عاجل)