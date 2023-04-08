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فنون ومشاهير

إختفاء شيرين عبد الوهاب يثير الجدل.. ومدير أعمالها يعلنُ أمراً يهمُّ المتابعين!

Lebanon 24
08-04-2023 | 16:00
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بعد صمت دام لأشهرٍ، كشف مدير أعمال الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب الجديد، إيهاب صالح، عن إعلان سيصدر قريباً سيوضح سبب اختفاء شيرين عن مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب صالح: "إن شاء الله بدون مقاطعة وربنا يكرم، غداً الإعلان الذي يسأل عنه الجميع وسيتم إذاعته على خير وسيكون بمثابة رد إلى كل الأشخاص الذين يسألون عن اختفائها من "السوشيل ميديا" ومن وراء هذا الأمر".
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وكان صالح أعلن عن الحفلة الغنائيّة الأولى لعبد الوهاب التي ستقام في 28 نيسان الجاري في دبي من تنظيم شركة "مومنتس ايفنتس"، ووصف الإعلان بـ"أول مفاجأة في الـ 24 ساعة المقبلة".
 
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