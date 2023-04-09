الفنان الشهير يفارق الحياة عن عمر يناهز الـ58 عاماً

غيّب الموت الممثل الكويتي فيصل عبدالله البليس الشهير بـ"فيصل بوغازي" عن عمر ناهز الـ58 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكان الراحل قد دخل المستشفى قبل فترة بسبب مضاعفات مرض السرطان.

ونعت الإعلامية الكويتية بوغازي، وكتبت في تغريدة لها عبر "تويتر: "انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته وانزله منزلا حسنا واحشره مع الأبرار والصادقين، لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت".





ووفق الأنباء المتداولة، فإن الفنان "بوغازي" عانى من أمراض عديدة منذ بضع سنوات، بعضها كان نتيجة وزنه الزائد، وعاش بكلية واحدة بعد إزالة الثانية، وسبق أن زرع بطارية لقلبه الضعيف، بالإضافة إلى معاناته من الضغط المرتفع والسكر العالي.





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وشارك الممثل الراحل في بطولة عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي تنوعت بين الكوميدية والاجتماعية. (فوشيا)