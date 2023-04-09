الممثل الشهير حزين لعدم عرض مسلسلاته في رمضان.. ويكشف الأسباب

أعرب الفنان السوري يزن السيد عن حزنه العميق لعدم عرض الأعمال الثلاثة التي شارك بها في رمضان 2023، حيث ظن أنه سيدخل السباق الرمضاني بقوة لكنه فوجئ بأن المسلسلات لن تعرض.



Advertisement



وأوضح خلال استضافته في برنامج "14" الذي تقدمه زميلته الممثلة شكران مرتجى أن مسلسل" كسر عظم 2" لم يدخل السباق الرمضاني بسبب ضيق الوقت ويحتاج لمساحة، نظرا لأنه عمل ضخم، ولم يستطع طاقم العمل الانتهاء من التصوير، وخشي أن تتكرر ظروف العام الماضي، حيث استمر تصوير الجزء الأول حتى الـ 26 من رمضان. وكشف السيد أن مسلسل "دوار شمالي" إخراج عامر فهد، وتأليف حازم سليمان لم يعرض بسبب ظهور بعض الإشكاليات حول العمل، مؤكدا أنه سيعرض بعد رمضان.وأوضح خلال استضافته في برنامج "14" الذي تقدمه زميلته الممثلة شكران مرتجى أن مسلسل" كسر عظم 2" لم يدخل السباق الرمضاني بسبب ضيق الوقت ويحتاج لمساحة، نظرا لأنه عمل ضخم، ولم يستطع طاقم العمل الانتهاء من التصوير، وخشي أن تتكرر ظروف العام الماضي، حيث استمر تصوير الجزء الأول حتى الـ 26 من رمضان.

وأشار الفنان السوري إلى بداية جديدة ومميزة للمخرج الشاب يزن شربتجي، لافتا إلى أن مسلسل "العرافة" سيكون عملا قويا يحظى بإعجاب الجمهور، ولكن لم يصرح عن سبب منع عرضه مكتفيا بالقول إنه سيعرض في وقت لاحق. (فوشيا)



