رسالة مؤثرة من غيثة العلاكي لزوجها سعد لمجرد في عيد ميلاده

وجهت غيثة العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة مؤثرة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت غيثة صورة لزوجها سعد لمجرد عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "على الرغم من أننا بعيدون جدًا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص (يوم ميلادك).. أتمنى أن تقضي وقتًا رائعًا ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معًا مرة أخرى".

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وأضافت: "عيد ميلاد سعيد! سأفكر فيك اليوم، مثل كل يوم، وآمل أن تقضي وقتًا رائعًا في الاحتفال بتقدمك عامًا آخر".





كما نشرت عبر الستوري بحسابها في إنستغرام، صورة جمعتها بسعد لمجرد، وعلقت عليها بالقول: "ليس هناك شك في أن المسافة يمكن أن تكون صعبة على العلاقة، لكنني أريد أن أطمئنك أن المسافة لا يمكن أن تضعف حبي لك، أنت إلى الأبد في قلبي". (فوشيا)