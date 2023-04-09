Advertisement

فنون ومشاهير

خطيب نادين نسيب نجيم يغازلها بكلمات قصي خولي.. والجمهور: خطيبك قلبه من فولاذ ما بغار؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1055518-638166350796522244.jpg
Doc-P-1055518-638166350796522244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اشارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى ان خطيبها يستعين بكلمات الممثل السوري قصي خولي في مسلسل "وأخيرا" لمغازلتها.

Advertisement
وقالت نادين في تغريدة لها: "ناريغ كل النهار بقللي يقبرني الله ومنتجاته، (انا والاولاد)، مرسي قصي".
 
وحقق مسلسل "وأخيرا" نجاحا واسعا، بعد عرضه في النصف الاول من شهر رمضان المبارك، حيث تعلق الجمهور بالشخصيات التي قدمها كل من قصي خولي ونادين نسيب نجيم. 
 
 
وانهالت التعليقات على التغريدة من قبل الجمهور، فقالت احدى المتابعات: "نظرات قصي إلك احنا كجمهور ذبحتنا ودوختنا وذوبتنا وحسستنا بالحب..... معقولة ما ذبحت ناريغ .... شنو هالناريغ قلبه من فولاذ .... بحبكم انت وقصي".
 
وكتبت متابعة أخرى: "يعني معقولة ما تعارك وياج بسبب الغيرة🤣"، لترد عليها نادين نجيم: "لا بحبوا بعض كتير ناريغ و قصي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
04:17 | 2023-04-11
03:53 | 2023-04-11
03:39 | 2023-04-11
02:23 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website