خطيب نادين نسيب نجيم يغازلها بكلمات قصي خولي.. والجمهور: خطيبك قلبه من فولاذ ما بغار؟

اشارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى ان خطيبها يستعين بكلمات الممثل السوري قصي خولي في مسلسل "وأخيرا" لمغازلتها.



وقالت نادين في تغريدة لها: "ناريغ كل النهار بقللي يقبرني الله ومنتجاته، (انا والاولاد)، مرسي قصي".

وحقق مسلسل "وأخيرا" نجاحا واسعا، بعد عرضه في النصف الاول من شهر رمضان المبارك، حيث تعلق الجمهور بالشخصيات التي قدمها كل من قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

وانهالت التعليقات على التغريدة من قبل الجمهور، فقالت احدى المتابعات: "نظرات قصي إلك احنا كجمهور ذبحتنا ودوختنا وذوبتنا وحسستنا بالحب..... معقولة ما ذبحت ناريغ .... شنو هالناريغ قلبه من فولاذ .... بحبكم انت وقصي".

وكتبت متابعة أخرى: "يعني معقولة ما تعارك وياج بسبب الغيرة🤣"، لترد عليها نادين نجيم: "لا بحبوا بعض كتير ناريغ و قصي".