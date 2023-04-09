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فنون ومشاهير

انفصال الممثلة الأميركية عن حبيبها بعد 6 سنوات على علاقتهما!

Lebanon 24
09-04-2023 | 11:00
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انفصلت الممثلة الأميركية تايلور سويفت عن حبيبها الممثل البريطاني جو ألوين، بعد مرور 6 سنوات على علاقتها الغرامية.
 
 
ونقلت مجلة "بيبول" عن مصدر مطلع قوله، إن علاقة الثنائي انتهت لهذا السبب تغيَّب جو عن العروض الغنائية التي قدمتها تايلور سويفت أخيرًا ضمن جولتها الغنائية في أمريكا، كما لفت إلى أن الانفصال وقع بطريقة "ودية" إذ لم يكن الأمر دراميًا ومأساويًا.
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ويأتي خبر انفصال تايلور بعد ساعات فقط من طرح ألبومها العاشر الذي طال انتظاره "Midnights"، متبوعًا بسبع أغانٍ إضافية جرى إصدارها بشكل مفاجئ.

وأشيع سابقًا دخول تايلور وجو القفص الفضي، لكنها لم تخبر سوى دائرتهما الضيقة، وقدم جو لها خاتمًا ألماسيًا جميلًا، لكنها لا ترتديه سوى في المنزل، حيث سعى الثنائي إلى الحفاظ على علاقتهما بعيدًا عن الكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي. (فوشيا)
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