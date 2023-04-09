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فنون ومشاهير

المحكمة ترفض وقف عمل مسلسل "شراب التوت"

Lebanon 24
09-04-2023 | 14:00
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مازال خبر وقف عرض حلقات مسلسل شراب التوت يشغل وساائل الصحافة والإعلام بتركيا خلال الأيام الماضية خاصة بعد القرار الذي صدر قبل أيام بمنع عرضه وتقديم صناع المسلسل للمحاكمة بتهمة الترويج للعنف ضد المرآة.
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فقد ذكرت المواقع والصحف التركية أن المحكمة العليا وافقت مؤخرًا على طلب الإستئناف الذي قدمه صناع مسلسل شراب التوت ومحطة العرض الخاصة بالعمل ضد قرار هيئة الرقابة بمنع عرض المسلسل لمدة تصل إلى خمسة أسابيع.
حيث ذكرت أن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار وطلبت من هيئة الرقابة الدفاع وتقديم الأدلة من أجل منع عرض حلقات المسلسل.

وكانت سيلا تورك أوغلو بطلة أحداث مسلسل شراب التوت قد حصلت مؤخرا على المرتبة الثانية بقائمة أجمل وجه خلال عام 2023.
وكان هناك الكثير من الأخبار حول علاقة حب تجمع سيلا تورك أوغلو ودوغان وهو ما نفاه دوغان أكثر من مرة، أما سيلا فلم تلتفت لهذه الأخبار وتستمر في مواصلة تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الأكثر مشاهدة "شراب التوت". (نواعم)        
المصدر: نواعم
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