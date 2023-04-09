Advertisement

فنون ومشاهير

هذا ما سيواجه مكسيم خليل بعد "ابتسم ايها الجنرال"!

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1055540-638166395885527854.jpg
Doc-P-1055540-638166395885527854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو ان مسلسل "حب للايجار" سيعود الى التنفيذ بعدما جمد مشروع تعريبه من التركية قبل أشهر، واختارت وقتها الشركة المنتجة أن يُنتج بنسخة سعودية بالكامل، والذي كان سيلعب بطولته الممثل السعودي مهند الحمدي.
Advertisement
 لكن حتى المشروع تحويله لنسخة سعودية توقف وتقرر إعادة إنتاجه بنسخة عربية سيلعب بطولته مكسيم خليل، الى جانب نور علي التي حققت حضوراً لافتاً في الدراما المعرّبة من التركية. 
وكشفت المعلومات أن التصوير سيبدأ قريباً في تركيا .
يذكر أن مكسيم خليل يحقق نجاحاً كبيراً في مسلسل "ابتسم ايها الجنرال" الذي يعرض في رمضان الحالي  الى جانب مجموعة من الفنانين السوريين ويروي قصة بلد عربي ونظام مستبد. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
04:17 | 2023-04-11
03:53 | 2023-04-11
03:39 | 2023-04-11
02:23 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website