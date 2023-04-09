هذا ما سيواجه مكسيم خليل بعد "ابتسم ايها الجنرال"!

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يبدو ان مسلسل "حب للايجار" سيعود الى التنفيذ بعدما جمد مشروع تعريبه من التركية قبل أشهر، واختارت وقتها الشركة المنتجة أن يُنتج بنسخة سعودية بالكامل، والذي كان سيلعب بطولته الممثل السعودي مهند الحمدي.لكن حتى المشروع تحويله لنسخة سعودية توقف وتقرر إعادة إنتاجه بنسخة عربية سيلعب بطولته مكسيم خليل، الى جانب نور علي التي حققت حضوراً لافتاً في الدراما المعرّبة من التركية.وكشفت المعلومات أن التصوير سيبدأ قريباً في تركيا .يذكر أن مكسيم خليل يحقق نجاحاً كبيراً في مسلسل "ابتسم ايها الجنرال" الذي يعرض في رمضان الحالي الى جانب مجموعة من الفنانين السوريين ويروي قصة بلد عربي ونظام مستبد. (نواعم)