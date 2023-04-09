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فنون ومشاهير

تامر حسني يحيّر الجمهور.. هل يعتزل؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:55
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بعد نشره للبرومو الرسمي لبرنامج الداعية عمرو خالد من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معرباً عن سعادته الشديدة بعودة البرنامج خلال شهر رمضان الكريم، قام النجم تامر حسني مؤخراً بزيارة الداعية عمرو خالد وولديه "عمر وعلي" في سحور يجمع بين العائلتين.
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الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات لدى الجمهور حول سبب الزيارة وهل هي أول طريق اعتزال الفن أم مجرد زيارة و مبادرة طيبة في هذا الشهر الكريم.


وعلق أحد المتابعين: "هو ده اللي المفروض يحصل ويكون طبيعى نستغرب من ده الطبيعى ياجماعه فى الشهر الفضيل ده نحترمه، ده غير أن تامر مطرب محترم ومعروف".


و علق آخر: "ممكن يعتزل زي أدهم النابلسي أنك تهدي من أحبت والله يهدي من يشاء".


والجدير ذكره، ان النجم تامر حسني قرر من بداية شهر رمضان عدم نشره فيديوهات أغاني، تقديراً واحتراماً للشهر الفضيل، فيما تحولت بعدها منصات السوشيال ميديا الخاصة به إلى منبر ديني للأحاديث والآيات القرآنية والخطابات والفيديوهات ذات الطابع الديني المختلفة.
 
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