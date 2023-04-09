كاريس بشار كادت تفقد وعيها .. ماذا جرى معها؟

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تصدر خلال الساعات الماضية، مشهد مؤثر جدا لـ كاريش بشار، خلال انتظارها القارب الهوائي الذي من المفترض ان ينقلها الى الجهة الاخرى من البحر لتبدأ رحلتها الى المانيا.ولعل ابرز ما كان لافتا في المشهد، التفاصيل التي حرص القائمون على العمل ابرازها، لا سيما اعطاء كاريس علبة سردين لتأكلها وهي تبكي، في حين كادت تفقد وعيها من شدة التعب، فاتكأت على الصخرة المجاورة واكملت طعامها.من جهتهم، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد، مشيرين الى شدة تأثرهم به، و ابداع كاريس في تأديته.