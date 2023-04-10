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فنون ومشاهير

فنان ظهر سعيداً في زفافه بالمسلسل.. فتوعدته زوجته: مكنتش فرحان كده في فرحنا

Lebanon 24
10-04-2023 | 05:00
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تعرض الفنان المصري دياب، لموقف طريف بعد ظهوره في مسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته منى زكي ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.
 
 
وظهر دياب "سعيداً" في أحد المشاهد خلال احتفاله بزفافه على الفنانة نهى عابدين، لكن الأمر لم يمر بهذه السهولة بالنسبة إلى زوجته. إذ نشرت الاعلامية هاجر الإبياري المشهد الذي ظهر فيه زوجها على حسابها في إنستغرام ومازحته قائلة: "ده أنت مكنتش فرحان كده في فرحنا"، مشيرة إليه وزميلته التي ظهرت معه في المشهد.
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وجاء رد دياب على تعليق زوجته قائلاً: "علشان كنت صغير وخام مبعرفش أعبر، لكن أنتي اللي في قلبي طبعا".
 
 
 
 
وتفاعل عدد من المتابعين ونجوم الفن مع كلمات هاجر الإبياري، أبرزهم أحمد حلمي الذي علق ضاحكاً على تعليقها. (العربية)

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