ظهرا معاً في السرير: مشهد بين دانييلا رحمة والنجم السوري يعرضهما للهجوم.. "استغفر الله في رمضان"! (صورة)

تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مشهد حميم جمع الممثلة دانييلا رحمة والممثل السوري مهيار خضور ضمن مسلسل "للموت 3"، انتقده عدد من المتابعين واعتبروه جريئا لاسيما واننا في فترة رمضان.



فقد تضمنت إحدى حلقات المسلسل لقطة رومنسية بين دانييلا التي تجسد شخصية "ريم" و مهيار بشخصية "لؤي"، حيث ظهرا معا في السرير، في حين بدا مهيار بدون قميص.

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المشهد لم يمر مرور الكرام لدى المشاهدين، الذين انتقدوا عرضه ضمن مسلسل رمضاني، اذ جاء في احد التعليقات: "منيح اللي فطرت قبل ما شوف هالشوفة قلبي الصغير لا يتحمل"، و "استغفرالله".



في حين اشاد عدد من المتابعين بـمهيار خضور واطلالته وجاذبيته، وجاء في بعض التعليقات: "شو بكن كلكن مغرومين فيه لول" و"حالات إغماء ".(الجديد)







