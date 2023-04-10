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فنون ومشاهير

المكالمة الأخيرة بين بيكيه وشاكيرا تضمنت الكثير من التفاصيل المفاجئة!

Lebanon 24
10-04-2023 | 02:44
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يبدو أن قصة انفصال جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق عن المغنية الكولومبية شاكيرا لن تنتهي، فقد تم الكشف مؤخراً عن تفاصيل آخر مكالمة جرت بينهما قبل قرار شاكيرا بمغادرة برشلونة والانتقال إلى الولايات المتحدة.
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ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أحد البرامج التلفزيونية، محتوى المكالمة الأخيرة بين بيكيه وشاكيرا، وهي المحادثة التي أخبرته فيها بأنها ستنتقل إلى الولايات المتحدة مع طفليهما، ساشا وميلانو.


وأوضحت شاكيرا في المكالمة أن سبب ذلك القرار هو أن حالة والدها أصبحت أسوأ وأنه بحاجة لتلقي علاج لا يمكنهم تقديمه له في برشلونة.
لكن الواضح أن بيكيه لم يعجب بالقرار على الإطلاق، وبدا غاضبًا من شاكيرا، لكن الأمور لم تتطور خلال المكالمة.
لاحقا اعترفت شاكيرا بأنها رحلت عن برشلونة لأن والد بيكيه أخبرها في رسالة أن أمامها أسبوعين لمغادرة منزل العائلة.
ولم تعجب الفنانة بهذا التصرف من والد بيكيه على الإطلاق، حيث توقعت محادثة بدون مشاكل، وكشف البرنامج أنها كانت مستاءة لأن تلك المحادثة الأخيرة لم تكن ودية كما توقعت. (جول)
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