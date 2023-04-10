بعد ظهورها على السرير.. نادين الراسي بملامح وجه مختلفة والجمهور يُشبهها بنادين نسيب نجيم! (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين ببنطال أبيض و"توب سوداء"، وظهرت ملامح وجهها مختلفة.

Advertisement

وعلّق المتابعون على الأمر، مشيرين إلى ان نادين لجأت في الفترة الأخيرة إلى عمليات التجميل وهي توثق ذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل، واعتبر بعضهم انها أصبحت تُشبه زميلتها نادين نسيب نجيم.

وكانت نادين نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه بوضعيات مختلفة على السرير.