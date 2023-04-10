تعرّضت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل ماردينيان لتعليقات سلبية، حيث وصفها أحد المتابعين بـ"الكافرة" لنشرها صورًا لموائد الطعام في شهر رمضان، لافتًا إلى أنها لم تحترم الدين الإسلام وحرمة الشهر.

وتوجَّهت ماردينيان عبر حسابها في "إنستغرام" للرد على الانتقاد الذي لا يمت للمسلمين بصلة، معربة عن استيائها وغضبها من قلة الاحترام التي تعرضت لها، قائلة: "في قلة أدب عم تصير على السوشال ميديا ضروري أحكي عنها، هي قلة الأدب لبعض الأشخاص يلي بسمو حالن مسلمين بس أنا بقول هيدا منو الدين الإسلامي بالتأكيد".

وشددت على أنها ليست مسلمة ولم تقدم على فعل ضد الإسلام، وقالت: "ما في حدن يجي يقول لشخص تاني رمضان يا كافرة.. أول شي أنا مني مسلمة شو عملت لقللت احترام ضد الدين الإسلام".

وختمت جويل بالقول: "انتوا بحد ذاتكن كفار .. لانه هيدا منو الدين الاسلامي."