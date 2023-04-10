نانسي عجرم تحتفل بعيد الفصح بأجواء مميزة مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور: "شو بيشبهوكي" (صور)

إحتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد الفصح في أجواء عائلية رائعة.

وظهرت نانسي في الصور التي نشرتها على حسابها الخاص على "انستغرام" برفقة بناتها الثلاثة وزوجها.

وطبّقت نانسي فيلتر "أرنب" في إحدى الصور مع عائلتها، وخطفت ميلا وايلا الأنظار بعدما كبرتا وباتتا في غاية الجمال.

وظهرت ابنتها الصغرى ليا في الحديقة وهي ترتدي فستاناً أنيقاً وبدت في غاية الجمال ونسخة مصغرة عن والدتها.





ووثّقت نانسي بفيديو قصير السلة الكبيرة المكونة من مجموعة كبيرة من البيض الملوّن، وعمدت على اللعب مع أطفالها بتكسير البيض في أجواء من المرح والبهجة.



وأرفقت نانسي الصور بتعليق كتبت فيه: "أتمنى لكم جميعاً عيد فصح سعيد مع كل أحبابكم".

وأجمع المتابعون في تعليقاتهم على أن بنات نانسي عجرم ظهرن كنسخة عن والدتهن، فقالت احدى المتابعات: "ما شالله شو بيشبهوكي". (لها)