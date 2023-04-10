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فنون ومشاهير

نوال الزغبي مع ابنتها في جلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "مين الأم ومين البنت"

Lebanon 24
10-04-2023 | 04:57
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شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مقطع فيديو جديد يجمعها بابنتها تيا ديب على "إنستغرام".
 
 
 
وظهرت نوال في إطلالة شبابية، بجانب ابنتها، وفي الفيديو قبّلت نوال ابنتها، وعلقت على المقطع بشكل تعبر به عن حبها لها.
 
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وتفاعل الجمهور مع الفيديو التي نشرته الزغبي معبرين عن إعجابهم بجمالهما، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمرات، ايه الجمال ده، مين الأم ومين البنت".
 

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