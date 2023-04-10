أمل عرفة الحصان الرابح في الدراما العربية

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بشخصية ملكة، تشارك أمل عرفة بأحداث مسلسل مربى العز عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية والـأم بي سي، وتُعتبر أمل حصان رابح في الدراما العربية هذا الموسم؛ فما بين الكوميديا بمربى العز والدراما بزقاق الجن والتاريخ بحارة القبة أيضاً، نجحت أمل في أن تقدم خلطات فنية مختلفة بكل عمل تشارك به في الموسم الرمضاني الحالي، ومن خلال نواعم نكشف أسرار ملكة بـ"مربى العز".سيدة أعمالتعلق الجمهور بشخصية ملكة التي جسدتها أمل عرفة ضمن أحداث مربى العز منذ طلتها الأولى بأحداث المسلسل والتي قالت عنها أمل على هامش كواليس تصوير العمل إن ملكة هي إمرأة لديها بساطة وذكاء يجعلانها تخرج من الأزمات بسلاسة، فهي نموذج نسائي لسيدة الأعمال والتي لم تتناوله الدراما في البيئة الشامية بذلك الوقت من قبل.وتضيف أن شخصية ملكة ليست شخصية شريرة بل هي شخصية مشاغبة واستخدمت الذكاء الذي منحه الله لها للخير ولتحقيق أهدافها.علاقة تاريخيةوتشير أمل عرفة عن علاقتها بالـأم بي سي إلى أنها علاقة تاريخية منذ أن قدمت العديد من البرامج التليفزيونية الناجحة عبر شاشة المحطة منذ سنوات، حتى يتجدد اللقاء ببراندو الشرق عبر منصة شاهد قبل الموسم الرمضاني وتعتز كثيراَ بهذه العلاقة التي تسودها التقدير والإحترام. (نواعم)