الفنانة الشهيرة متهمة بتقليد نجمة عالمية.. هل لاحظتم التشابهات؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور قارنوا بها بين الإعلان الذي طرحته الفنانة شيرين رضا أخيراً لإحدى شركات الأغذية، وأحد كليبات المغنية الأميركية الشهيرة كاتي بيري.

ووضع المنتقدون بعض لقطات الإعلان في جوار ما يشبهها في كليب أغنية This Is How We Do للنجمة الأميركية كاتي بيري، ومنها الملابس والديكورات.

ورصد الجمهور هذه التشابهات حيث ظهرت كاتي بيري في بداية أغنية This Is How We Do داخل لوحة على الحائط وهي تنظر إلى يمينها، ثم تقترب الكاميرا منها لندخل إلى عالمها. ويبدأ أيضاً إعلان العصير بلقطة لشيرين رضا وهي على التلفزيون وتنظر الى يسارها، ثم تأخذنا الكاميرا إلى داخله.

وقارن المتابعون بين فستان كاتي الأصفر والذي ظهرت به في مساحة زرقاء وحولها نساء يستمتعن بمشروباتهن، ونجد شيرين في موقع مشابه أزرق وتردي فستاناً أصفر أيضاً، وفي خلفيتها راقصون يتناولون العصير.

في لقطة أخرى، تظهر كاتي بيري جالسة بين صديقتيها على كراسي البحر فوق منصة في خلفيتها انعكاس لحمّام السباحة، وهي ممسكة بقطعة بطيخ وكأنها مروحة، ولكن شيرين رضا التي تجلس أيضاً وسط امرأتين على كراسي البحر فوق منصة، تمسك بمروحة حقيقية.

كما تظهر بيري في الفيديو كليب وهي تقف أمام طاولة تنس بينما يجلس الراقصون على مقاعد جماهيرية، في حين أن شيرين رضا تتواجد في ملعب تنس فيه راقصون على الكراسي أيضاً.