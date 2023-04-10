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فنون ومشاهير

بسبب مشهد في مسلسلها الرمضاني.. ممثلة تعتذر

Lebanon 24
10-04-2023 | 23:00
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نشرت الفنانة عبير صبري من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أحد مشاهدها في مسلسل "جميلة" الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وعلّقت عبير على المشهد الذي بدت فيه وهي تضرب طفلاً صغيراً مقدّمةً اعتذارها للجمهور.
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وفي تفاصيل المشهد، تكتشف "نرمين" أن ابنها سمعها وهي تتحدث مع زوجها الجديد "هشام" فتضربه وتهدّده بأنها ستحرقه إذا أخبر أحداً بما سمعه.

ويظهر الطفل الصغير وهو يبكي ويرتعد خوفاً مما تفعله به أمه، وقالت عبير صبري تعقيباً على الفيديو: "نأسف لقسوة المشهد".

وتابعت مطالبةً جمهورها بتوجيه رسالة الى كل أم تتعامل بقسوة مع أولادها، قائلةً: "وجّهوا رسالة للأم القاسية التي تعنّف أطفالها لكي يغيروا أسلوبهم، فيصبحون معقدين نفسياً".

ثم حذفت الفيديو ووضعت بدلاً منه صوراً من المشهد وتعليقات الجمهور عليه، وكتبت معلّقةً عليه: "أنا اضطريت أشيل المشهد لكن هو على الاستوري بعد ما عمل مشاهدات كبيرة أنا أخدت جزء من كومنتاتكم شكراً لتفاعلكم وآراؤكم ولازم كل أم تراجع نفسها قبل ما تنجب طفل وتعنفه وتقسى عليه أو تكون رغباتها أهم من أولادها".

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانون: ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.
المصدر: لها
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