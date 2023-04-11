الفنانة المصرية الشهيرة تغني بالتركي وتقلد شاكيرا (فيديو)

أطلت الفنانة دنيا سمير غانم بأغنية استعراضية بعنوان "أرقصوله"، خلال مسلسل "جت سليمة" مزجت فيها العربية مع التركية.



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وأتت الأغنية ضمن مشاركة "سليمة ــ دنيا سمير غانم" مع "موكوس ــ محمد سلام" في فقرة غنائية بحفل زفاف ابنة السلطان "طمعان ــ خالد الصاوي". وبدأت دنيا سمير غانم الأغنية بكلمات تركية منها "seni seviyorum" بمعني "أحبك"، وaşkım بمعني "حبي".وأتت الأغنية ضمن مشاركة "سليمة ــ دنيا سمير غانم" مع "موكوس ــ محمد سلام" في فقرة غنائية بحفل زفاف ابنة السلطان "طمعان ــ خالد الصاوي".

وقلدت دنيا سمير غانم شاكيرا ومايلي سايرس، الأولى قدمت أغنية "واكا وكا" وقلدت رقصتها، كما غنت جزءا من أغنية مايلي سايرس Flowers، بالإضافة إلى غناء جزء من أغنية "برازيلي وأسمر".

وحظيت الأغنية التي قدمتها دنيا بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور بأداء دنيا في هذه الأغنية ووصفها بأنها فنانة شاملة، غناءً وتمثيلاً.







ويتكون مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي، برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.



وتدور قصة "جت سليمة" في إطار من الكوميديا والفانتازيا، عن سليمة وهي فتاة في أواخر العشرينات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية. (فوشيا)