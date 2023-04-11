ما حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان؟

رد نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، على أنباء إصابة الممثلة الغائبة عن الوسط الفني عبلة كامل بمرض السرطان.

وقال زكي في تصريحات لبرنامج "VIP": "أعوذ بالله مفيش الكلام ده.. عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من أخوات".

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ولفت الى أن عبلة كامل قرت الابتعاد عن الفن، مشيرا إلى أنه تواصل معها وقت مهرجان الدراما، وكذلك الممثل يحيى الفخراني حاول معها من أجل المشاركة فيه، لكنها رفضت الظهور والتكريم، معلقا: "لو تعبانة أكيد كانت قالت لي، وقلت لها ترجع عشان خاطري.. قالت لي مش حابة وخاطرك على عيني".

وتابع أشرف زكي: "هي اتخذت قرارها، وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، وقد تعود بعد فترة، لكن ليس لدينا ما نخفيه". (فوشيا)