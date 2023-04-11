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فنون ومشاهير

ما حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل سجنه الانفرادي؟

Lebanon 24
11-04-2023 | 11:00
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انتشرت في الساعات الأخيرة شائعات تفيد انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجنه الانفرادي في العاصمة الفرنسية باريس، عقب الحكم عليه بالحبس 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.
 
وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى أن محامي لمجرد كشف أن موكله حاول الانتحار، نتيجة معاناته من حالة اكتئاب شديدة، لكن العديد من المواقع أكَّدت عدم صحة الأخبار المتداولة، نافية كل ما يشاع حول لمجرد.
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وكانت إشاعات مشابهة قد انشترت سابقا، ففي عام 2016، تداولت مواقع خبرا يفيد بأن المحامي الفرنسي جان مارك فديدا، كشف أن موكله لمجرد حاول الانتحار أثناء تواجده في السجن، وطالب السلطات الفرنسية بنقله إلى مصحة نفسية كونه يعاني اكتئابا حادا يستوجب علاجا فورًا.
يُشار إلى أن زوجة لمجرد غيثة العلاكي، كانت عرضة لمثل هذه الشائعات أيَضًا، إذ نشرت بعض المواقع الاخبارية خبرا يشير إلى انتحارها بعد صدور حكم سجن زوجها في فرنسا. (فوشيا)
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