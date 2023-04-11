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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية ترفض قُبلة في مسلسل مُقابل مليون دولار.. وهذا هو السبب (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2023 | 02:23
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أعلنت الممثلة جوي الهاني أنّها ترفض أداء قبلة في مسلسل حتى لو وصل المبلغ الى مليون دولار أميركي، وبررت هذا القرار بأنّه شخصي واتّخذته حتى قبل زواجها.

ولكن في حال مثّلت مشهد يحتوي على قبلة في مسلسل من سيعاتبها أكثر؟ قالت جوي التي حلت مؤخرا ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب ان زوجها سيعاتبها أولا وهو لن يقبل بالأمر .
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يُشار إلى ان جوي تُشارك حاليا في مسلسل "أسماء من الماضي" الذي يُعرض على شاشة الـ lbci.
 
 


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