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فنون ومشاهير

الموت يخطف المطربة الشابة طليقة الموزع الموسيقي الشهير.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-04-2023 | 03:39
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توفيت المطربة المصرية الشابة أسما أبو هاشم، حسبما أعلن طليقها فهد الشلبي ووالد ابنهما في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.
 
 
وكتب الموزع الموسيقي فهد الشلبي: "لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضى الله، توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم، أم طلال ابني".
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وأعلن موعد العزاء قائلًا: سيقام العزاء في منزلي يوم 12/4/2023 بعد صلاة العشاء برجاء الدعاء لها لا أراكم الله مكروها في حبيب لديكم.
 
 
ونعى أسماء أبو هاشم العديد من الفنانين على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
وأسماء أبو هاشم هي مغنية شابة وهي طليقة الموزع الموسيقي الكويتي فهد، طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها، وقد كان آخر أعمالها الفنية أغنية بعنوان "دوم تك" من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع هاني ربيع. (لها)
 
 
 

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