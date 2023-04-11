شنق باسم ياخور في "العربجي" يتصدّر نسب المشاهدات (فيديو)

اكتسحت مشاهد الحلقة 19 من مسلسل "العربجي" نسب وارقام المشاهدة في العالم العربي، إذ حققت عشرات ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من عرضها، لتحل في صدارة السباق الرمضاني.



وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد خطف فيها النجم السوري باسم ياخور الأضواء، بأدائه المتقن في مشهد صلاته الأخيرة قبيل شنقه، من خلال تقديم فيض من المشاعر التي اختلط فيها الندم بالأمل والحزن بالصلابة، والدموع بالإيمان.



واستمر ياخور بتألقه خلال وقوفه في مشهد آخر على منصة الشنق، حيث وجّه صرخة بلسان المظلومين الذين "لا يكترث أحد بهم في حياتهم، ولا أحد يذكرهم بعد مماتهم"، مضيفاً: " الظلم بشع… بيخلي الناس تساوي كل شي بس مشان تعيش!".

تمثيل وأداء استاذ #باسم_ياخور من مسلسل #العربجي كان مشهد رائع جداً.😍🔥🔥👍

اما عن جوكر الدراما السورية شهادي مجروحه فيها وتمثيلها اللي اكتر من رائع #ديمة_قندلفت بالنسبة الي ممثلة عظيمة. 😉❤️‍🔥

@dima_kandalaft @BassemYakhour pic.twitter.com/qNjdmbU8K3 — .𝑠𝑎𝑓𝑎.🦋♥️ (@safa_doraied) April 10, 2023 Advertisement



و"العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي وإنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة ياخور وقندلفت وحداد، إلى جانب الفنانين ميلاد يوسف ونادين خوري وفارس ياغي. (لها) و"العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي وإنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة ياخور وقندلفت وحداد، إلى جانب الفنانين ميلاد يوسف ونادين خوري وفارس ياغي. (لها)