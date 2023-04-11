Advertisement

فنون ومشاهير

شنق باسم ياخور في "العربجي" يتصدّر نسب المشاهدات (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1056094-638168131160223964.PNG
Doc-P-1056094-638168131160223964.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتسحت مشاهد الحلقة 19 من مسلسل "العربجي" نسب وارقام المشاهدة في العالم العربي، إذ حققت عشرات ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من عرضها، لتحل في صدارة السباق الرمضاني.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد خطف فيها النجم السوري باسم ياخور الأضواء، بأدائه المتقن في مشهد صلاته الأخيرة قبيل شنقه، من خلال تقديم فيض من المشاعر التي اختلط فيها الندم بالأمل والحزن بالصلابة، والدموع بالإيمان.

واستمر ياخور بتألقه خلال وقوفه في مشهد آخر على منصة الشنق، حيث وجّه صرخة بلسان المظلومين الذين "لا يكترث أحد بهم في حياتهم، ولا أحد يذكرهم بعد مماتهم"، مضيفاً: " الظلم بشع… بيخلي الناس تساوي كل شي بس مشان تعيش!".
 
Advertisement


و"العربجي" من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي وإنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة ياخور وقندلفت وحداد، إلى جانب الفنانين ميلاد يوسف ونادين خوري وفارس ياغي. (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
04:42 | 2023-04-13
04:10 | 2023-04-13
02:45 | 2023-04-13
02:20 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website