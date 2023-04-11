شنق باسم ياخور في "العربجي" يتصدّر نسب المشاهدات (فيديو)

تمثيل وأداء استاذ #باسم_ياخور من مسلسل #العربجي كان مشهد رائع جداً.😍🔥🔥👍
اما عن جوكر الدراما السورية شهادي مجروحه فيها وتمثيلها اللي اكتر من رائع #ديمة_قندلفت بالنسبة الي ممثلة عظيمة. 😉❤️🔥
@dima_kandalaft @BassemYakhour pic.twitter.com/qNjdmbU8K3
— .𝑠𝑎𝑓𝑎.🦋♥️ (@safa_doraied) April 10, 2023
تمثيل وأداء استاذ #باسم_ياخور من مسلسل #العربجي كان مشهد رائع جداً.😍🔥🔥👍
اما عن جوكر الدراما السورية شهادي مجروحه فيها وتمثيلها اللي اكتر من رائع #ديمة_قندلفت بالنسبة الي ممثلة عظيمة. 😉❤️🔥
@dima_kandalaft @BassemYakhour pic.twitter.com/qNjdmbU8K3