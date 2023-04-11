دماء وإصابة في الوجه في حلقة محمود حافظ مع رامز جلال

وقع الفنان محمود حافظ ضحية لأحد مقالب رامز جلال في حلقة من برنامج المقالب الشهير "رامز نيفر إند" الذي يقدّمه يومياً على شاشة قناة "MBC مصر".وقدم رامز جلال الفنان محمود حافظ، قائلاً: "لكل ممثل طعم ولون وريحة، وظهر بشنبه اللي عامل زي المقشة وهو متقمص دور شحاتة أبو كف، صاحب الغشومية في الأداء محمود حافظ".وتابع رامز سخريته من قول محمود حافظ عن حبّه لركوب الخيل والسباحة، قائلاً: "والكرش ده نظامه إيه في السباحة".

وشهدت الحلقة إصابة محمود حافظ في وجهه، ليظهر والدماء تسيل على أنفه، وفي تعليقه الأول على إصابته، شارك محمود حافظ عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جمهوره بصورة جمعته مع رامز من كواليس البرنامج، وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله ربنا سترها"، وشهدت الحلقة العديد من المواقف. (لها)